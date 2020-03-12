3 Bakandan ortak açıklama: Kovid-19 önlemleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının Türkiye’de görülmesinin ardından dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgına karşı atılacak yeni adımları açıkladı. Turizmde sezon açılışı koronavirüs nedeniyle nisan sonu rötarlı olarak başlayacak. Okulların tatil edilmesine ise gelecek günlerde karar verilecek. Fiyat yükselten 2 bin 180 maske ve dezenfektan firması soruşturma kapsamına alındı. Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar için gereği yapılacak.



Sağlık Bakanı Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bilkent Yerleşkesi’nde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, vaka çıkması ile birlikte hemen açıklama yaptıklarını belirterek şunları söyledi:



HASSASİYET BEKLİYORUZ: Salgının Avrupa’daki durumu bizi dün akşamki (önceki akşam) tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir. Sizlerle başka buluşmalarımız olması kuvvetle muhtemeldir. Bir pozitif vaka ile karşılaştık. Bu salgın değildir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. Bilim Kurulu’nun da önerisiyle Bakanlık olarak önerilerimize vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Vatandaşımızın mümkün mertebe yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmaması. Sadece Avrupa demiyorum. Görülmeyen ülke kalmadı. Yurt dışında olan vatandaşımızın da Almanya, Hollanda gibi mümkün mertebe evinde odasından çıkmaması. Evini havalandırması, dışarı çıkacaksa maskesini kullanması. Türkiye’ye gelmek için de sınırları zorlamaması. Şu dönemde yurt dışından gelen kişilerin de evde 14 gün boyunca kendilerini izole etmelerini istiyoruz. Bunu takip ediyor olacağız.



PİK YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ: Yaz döneminde bu virüsün etkisinin azalacağı Bilim Kurulu’nun da öngörüsü. Kış aylarında kapalı ortamlarda birlikteliklerin fazla olması bu yaygınlığı daha artıran unsur. Bir de bir pik çizeceğini düşünüyoruz. Çin’de oldu, devamında İran, İtalya, Avrupa odak olmaya başladı... Bu enfeksiyonun önümüzdeki 1-1,5 bilemediniz en fazla 2 aylık süreci bizim için son derece önemli. Bu dönemde asla panik oluşturmadan, alacağımız kararlar daha çok ertelemeye yönelik, 1-1,5 ay sonrasına ötelemeye yönelik olmalı. Yaygınlığını önlemek gerekiyor.

İLAÇ VAR: Stokta ilaçlarımız var. 3 hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde ‘vaka mı var’ denmişti. O hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok. Labaratuvarla ilgili ihtiyaç olan yere hızla çalıştırmak üzere açıyoruz.. Dinamik süreçteyiz, her gün yeni kararlar devreye girebilir.



OKULLARIN TATİLİ: Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler.



VAKANIN DURUMU: (Virüs tespit edilen hastaya ilişkin sorular üzerine) Detay bilgilerin kişisel mahremiyet noktasında verilmemesi gerektiğini söylüyorum. Yurt dışı temaslı, genel durumu iyi. Alınması gereken neyse bu tedbirler alınıyor. Daha öte bilginin de doğru olmadığı kanaatindeyim.



‘Fırsatçıya göz açtırmayacağız’



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları söyledi:



2 BİN 180 FİRMAYA SORUŞTURMA: Önceliğimiz halk sağlığı ama gerekli tüm tedbirleri alarak ticaretin aksamamasını da önemsiyoruz. Son dönemde maske, eldiven ve tulum gibi sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. İhracatında ciddi artış oldu. Amacımız ihracatı engellemek değil. Geçen sene 10 Mart’a kadar 4 milyon dolarken, bu sene 10 Mart’a kadar 40 milyon dolar sadece maskede. Amacımız önce piyasanın doyuma ulaşması. 2 bin 193 firmamızı denetime aldık ve 2 bin 641 ürünü denetledik, 2 bin 180’ini de soruşturma kapsamına aldık. Bizim 104 bin lira olan cezamız 10 katına kadar çıkabiliyor. Gıda ürünleri ile ilgili de fahiş fiyat uygulandığını görüyoruz. Onlarla ilgili de gerekeni yapacağız. Gerçekten panik yapacak bir durum yok. Gıda Parekendecileri Derneği de yeterli stok olduğunu duyurdu. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. 16 Mart’tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları erteleme kararı aldık.



İlaç önlemi



Sağlık Bakanlığı, koronavirüs belirtileriyle hastanelere, aile sağlığı merkezlerine giden bireylerle, ilaç yazdırmak için bu kuruluşlara giden 65 yaş üstü vatandaşların bir arada bulunma riskini azaltmayı hedefliyor. Bakanlık, bu kapsamda yaşlı kesimin ilaçlarını yazdırmak için evden çıkmasının önüne geçek bir formülü değerlendiriyor. Buna göre yaşlı vatandaşların birinci derecede akrabalarının raporla ilacı yazdırması gibi formüller masada.

‘Turizm talebi nisan sonuna’

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih” diyerek turizmde atılacak adımlara ilişkin şu bilgileri verdi:



NiSAN SONU ERTELEMESİ: Yurt dışından Türkiye’ye olan turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi bizim açımızdan daha mantıklı geliyor. Mart sonu yaz sezonu başlangıcı oluyor. Biz Otelciler Birliği ile görüştük, açılmamış otellerin açılışlarının nisan sonu olarak planlanmasını istedik. Zincir otelleri olanlar da bir ya da ikisini açacak. Turizm hareketliliğini cezbettirmek yerine, geçen seneye kıyasla daha az turistin gelmesini sağlamak daha sağlıklı bir çözüm olacak. Sektörel desteklerle ilgili net bir açıklamayı da önümüzdeki günlerde yapacağız. Kültürel organizasyonlarla ilgili de bunları nisan sonuna ertelemeyi planlıyoruz.

YOLCU PROFİLİ: Bazı ülkelerle trafiğimiz kapalı. Oradaki turist profilini taşıyorsa o kapsama giriyor. Ağır vakaların yaşandığı gemiler hazırlıksız yakalanan gemilerdi. Sağlık Bakanlığı o protokolü uyguluyor. Bizim için öncelikli olan geminin protokolü ve kendisi değil bizim hangi ülkeye ne tür sınırlamalar uyguluyoruz. Yolcu profili ilgilendiriyor.