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03.06.2020 - 15:01 | | İHA

3 bin 500 yıllık küvet! Günümüzde kullanılanlardan daha orijinal...

Sivas’ta bulunan tarihi Hitit kenti, Sarissa’daki arkeolojik kazılarda bulunan 3 bin 500 yılık küvetin aslı Sivas Müzesinde imitasyonu ise tarihi kentte sergileniyor.

3 bin 500 yıllık küvet! Günümüzde kullanılanlardan daha orijinal...

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Başören köyü Akkuzulu mezrasında 1994 yılında Almanya Malburg üniversitesinden Prof.Dr. Andras Müler Karpe başkanlığındaki arkeolojik kazıda Hititlerin Anadolu’da ki en büyük kentlerinden bir tanesi olan Sarissa ortaya çıkartılmıştı. 3 bin 500 yıllık Sarissa antik kentinde bulunan bir çok eser tarihe ışık tuttu.

Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan “Kadeş barış anlaşmasının” bu kentte yapıldığı anlaşıldı. Tarihteki en eski küvetlerden biride bu kazılar sırasında bulundu. 3 bin 500 yıllık kırık küvet parçaları birleştirilerek oluşturulan tarihi küvet Sivas Arkeoloji Müzesinde koruma altına alınarak tarih sevenlerin ziyaretine sunuldu. Küvetin birde imitasyonu yapıldı. Bu imitasyon ile kazı çalışmalarına ara verilen Sarissa antik kentinde sergileniyor. Küvette, yaz aylarını Sarissa’da geçiren Hitit krallarının duş aldığı düşünülüyor.

3 bin 500 yıllık küvet Günümüzde kullanılanlardan daha orijinal...

"O ZAMANKİ KÜVET BUGÜNKÜNDEN ORİJİNAL"

Başören köyü Akkuzulu mezrası muhtarı Hüseyin Boran, Türkiye’deki en önemli arkeolojik alanlardan birisi olan Sarissa bulunan küvetin bugünkülerden orijinal olduğunu belirterek, "Şu anda Sarissa’dayız. Burası Hititlilerin yerleşim alanı. Çorum Hattuşaş'tan sonra ikinci büyük şehirleri burası. Buralar da tapınakları varmış. Oturdukları yerleşim yerleri varmış. Alman kazıcıya sorduğumda buralar kimseye kalmasın diye kendileri yakmış. Yada gelen düşmanları yakmıştır. Küvette var. O zaman ki küvet bugünkünden orijinal. Oturma odalarına kanalizasyon sistemi de döşemişler. Bugünkü imkanlar o zamanlar da onlarda olsaymış neler yapmazmışlar ki. Teknoloji o zaman daha iyiymiş" dedi.

3 bin 500 yıllık küvet Günümüzde kullanılanlardan daha orijinal...

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