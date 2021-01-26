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26.01.2021 - 15:58 | | DHA

3 çocuğunu yanına aldı, kocasının en yakın arkadaşıyla kaçtı

Konya'da yaşayan  Hasan Ö.'nün karısının 3 çocuğunu yanına alarak kaçığı yakın arkadaşı Mehmet A. ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kamyon şoförü olan Mehmet A. araçtan aldığı silahıyla Hasan Ö. ile kuzeni Mevlüt Ö.'yü tabancayla vurarak, yaraladı.

3 çocuğunu yanına aldı, kocasının en yakın arkadaşıyla kaçtı

Konya Karatay ilçesine bağlı Ovakavağı Mahallesi'nde oturan, 3 çocuk annesi Sariye Ö. (28), çiftçi eşi Hasan Ö.'nün  (32) arkadaşı, evli ve 3 çocuk babası kamyon şoförü Mehmet A. (31) ile yaklaşık 1 yıl ilişki yaşamaya başladı. Çocuklarını alan Sariye Ö., Mehmet A. ile birlikte geçen yılın Ekim ayında kaçtı.

Bunun üzerine Hasan Ö. önce jandarmaya gidip şikayette bulundu daha sonra da televizyon programına katıldı. Sariye Ö. de yaklaşık 40 gün sonra çocuklarıyla birlikte eve döndü ve eşi Hasan Ö. ile tekrar beraber yaşamaya başladı. 

Hasan Ö., bu sabah kuzeni Mevlüt Ö. (26)  ile birlikte ürettiği pancarı teslim etmek için fabrikaya gitti. Hasan Ö., bu sırada yolda Mehmet A. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A., kamyonundan aldığı tabancayla Hasan Ö. ve Mevlüt Ö.'ye ateş etti. Mevlüt Ö. boynuna, Hasan Ö. de sırtına isabet eden mermilerle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mehmet A., polis ekiplerince gözaltına alındı. 

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