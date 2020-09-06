06.09.2020 - 01:47 | | AA
3 gündür haber alınamıyordu... Acı gerçek ortaya çıktı
Bolu'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Sümer Mahallesi Selvi Sokak'ta oturan Hayrettin Çakır'dan (65) 3 gündür haber alamayan yakınları ve mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çakır'ın yaşadığı eve gelen polisler, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, odada Çakır'ı ölü buldu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çakır'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.