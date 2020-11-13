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13.11.2020 - 17:36 | | DHA

3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı!

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletinde terk edilmiş 3 günlük kız bebeği bulundu. Kimliği tespit edilen anne, gözaltına alındı.

3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı!

Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletine, öğle saatlerinde adı açıklanmayan anne, 3 günlük kız bebeğini bıraktı. İş yeri personeli tarafından bulunan bebek, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamerası kayıtlarından annenin kimliğini tespit etti. Anne, evinde gözaltına alınılarak, polis merkezine götürüldü.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin ifadesinde "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Annenin bebeğini tuvalete doğru kucağında taşıdığı anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

 

 

 

 

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