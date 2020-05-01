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01.05.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

3 günlük yasak öncesi manzara değişmedi

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüsle mücadele kapsamında gece 24.00 itibariyle başlayan üç günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala, hareketlilik gözlendi.

3 günlük yasak öncesi manzara değişmedi

Pazar ve marketlere akın eden vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan karar uyarınca İstanbul’da 1, 2 ve 3 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yol, cadde ve mahallelerde kısmi kalabalık görüldü. Kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar ile tarihi Suriçi bölgesinde önceki günlere oranla hareketliliğin arttığı gözlendi. Trafik yoğunluğu il genelinde öğle saatlerinde yüzde 18-20 civarında ölçülürken, alışverişe çıkan vatandaşların tamamına yakınının maskeli olduğu, ancak banka ve market önlerinde sıra oluşturulduğu görüldü.

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki pazar yerinde yoğunluk oluşturan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Yıldırım ilçesi’nde ise Hamamlıkızık’taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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