3 günlük yasak öncesi manzara değişmedi

Pazar ve marketlere akın eden vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan karar uyarınca İstanbul’da 1, 2 ve 3 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yol, cadde ve mahallelerde kısmi kalabalık görüldü. Kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar ile tarihi Suriçi bölgesinde önceki günlere oranla hareketliliğin arttığı gözlendi. Trafik yoğunluğu il genelinde öğle saatlerinde yüzde 18-20 civarında ölçülürken, alışverişe çıkan vatandaşların tamamına yakınının maskeli olduğu, ancak banka ve market önlerinde sıra oluşturulduğu görüldü.

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki pazar yerinde yoğunluk oluşturan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Yıldırım ilçesi’nde ise Hamamlıkızık’taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler uzun araç kuyruğu oluşturdu.