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05.04.2020 - 11:08 | | DHA

3 hırsız kameradan belirlenerek tutuklandı!

Gaziantep’te, resmi kurum, ev ve depolardan hırsızlık yapan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

3 hırsız kameradan belirlenerek tutuklandı!

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma başlattı. Polisler, hırsızlığın meydana geldiği ev, depo ve bir kamu kurumuna ait kabloların çalınmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinden kimliği belirlenen 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

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