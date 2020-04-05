3 hırsız kameradan belirlenerek tutuklandı!

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma başlattı. Polisler, hırsızlığın meydana geldiği ev, depo ve bir kamu kurumuna ait kabloların çalınmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinden kimliği belirlenen 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kız açıklamalarıyla herkesi şaşırttı!Beşiktaş Bebek sahilinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan ve "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyerek şaşkınlık oluşturan genç kıza, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 bin lira idari para cezası kesildi.