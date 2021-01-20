3 ilde bebek vahşeti! Anneleri tarafından öldürüldüler

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

M.T.’nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan M.T.’nin hastane odası önünde polis ekipleri güvenlik amacıyla beklediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 251'inci Sokak'ta temizlik yapan görevli, sabah saatlerinde konteynerde çöplerin arasında, yeni doğmuş bir bebek buldu.

Görevli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kız bebeğe ait ceset, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında olay yerine yaptıkları inceleme ile delil aradı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Mahalleli İbrahim Selçuk, duruma tepki göstererek, olayın vicdansızlık olduğunu söyledi.

GAZİANTEP

Gaziantep’te evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini evde ailesinden gizli doğurduktan sonra dolaba koyup ölümüne neden olmaktan Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesinde ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ile ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından yargılanan 3 çocuk annesi Hatice A.’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. 3’üncü duruşmaya Hatice A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katılırken, avukatı Ebru Büyük duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı Hatice A.’nın yakınları da takip etti.

Sanık Hatice A.’nın kendisini “Ben kötü bir anne değilim” sözleriyle savunması dikkat çekerken, Hatice A.’nın evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini, aldattığı resmi nikahlı eşi Osman A.’ya haberi olmadan çöpe attırdığı ortaya çıktı.

Duruşma, Adli Tıp Kurumunun Hatice A.’nın cezai ehliyet durumuna dair hazırladığı raporun okunmasıyla başladı. ATK’nın hazırladığı rapora göre Hatice A.’nın cezai ehliyetinin yerinde olduğu belirtildi.

BEBEĞİ 1,5 SAATTE BANYODA DOĞURDU

Raporun okunmasının ardından Hatice A.’nın 17 yaşındaki kızı Fatma A. tanık olarak dinlendi. Annesinin banyoya girdikten yaklaşık 1,5 saat sonra çıktığını söyleyen Fatma A., annesinin doğurduğu bebekten habersiz olduğunu belirtti. Bebek sesi duymadığını ve haberi olmadığını aktaran Fatma A.’ya mahkeme başkanı “Annen hamilelikten dolayı kilo almadı mı” diye sordu. Annesinin o süreçte kilo almadığını paylaşan Fatma A., “Ben banyoya yanına gitmek istedim ama o ‘Ben iyiyim yanıma gelme’ dediği için gitmedim” dedi.

“17 YAŞINDA BİR KIZ OLARAK 2 KARDEŞİME BEN BAKIYORUM”

Mahkeme başkanının “Annenin başka biriyle görüşmesine dair bilgin var mı” sorusunu ağlayarak yanıtlayan Fatma A., “Hayır, bilgim yok. Bilmiyorum. Ben annemin çıkmasını istiyorum. 17 yaşında bir kız olarak 2 kardeşime ben bakıyorum. Annem tahliye edilsin” diye cevap verdi.

İlk ifadesinde “Bebeğin sesini duydum odaya girdim” dediğini hatırlatan mahkeme başkanı aradaki çelişkiyi sordu. Fatma A. ise bebek sesi duyduktan sonra annesine seslendiğini belirterek, “Annem de bana o sesin üst komşudan geldiğini söyledi. Annem banyodan çıktığında onu korkulu ve endişeli gördüm” diye yanıtladı.

“HAMİLE OLDUĞUNU HİÇ FARK ETMEDİM”

Fatma A.’nın ardından Hatice A.’nın eşi Osman A. mahkemede tanık olarak konuştu. Doğan çocuktan habersiz olduğunu söyleyen Osman A., eşiyle 2017’den bu yana arasının iyi olmadığını belirtti. Bunun üzerine mahkeme başkanın Osman A.’ya “Ayrıldığınız bir dönem oldu mu” sorusunu yöneltti. Eşinin bir ara kendisine küsüp kardeşine gittiğini paylaşan Osman A., “2 ay orada kaldı. Daha sonra barıştık. Tekrar evine döndü. Yasak ilişkisinden cezaevine düştükten 10 ay sonra haberim oldu. Hamile olduğunu hiç fark etmedim. Biz aynı evdeydik ama ayrı odalarda yaşıyorduk” dedi.

“ÇÖP POŞETİNDE BEBEK OLDUĞUNU ANLAMADIM”

Olayın yaşandığı gün evden işe gitmek için çıktığını anlatan Osman A., “Evden çıkarken çöp poşetini çöpe atmak için aldım. Poşeti konteynıra atacaktım. O poşeti bana çöp diye verdi. Ağırlığından hiç şüphelenmedim. İşe de geç kaldığım için acelem vardı. Poşette bebek olduğunu hiç anlamadım. Olaydan bir gün sonra polis geldiğinde meseleyi öğrendim. Aramızda pek karı koca ilişkisi yoktu. Ben de mağdurum. Çocuklara bakamıyorum. Olan olmuş. Eşimin tahliyesini istiyorum. Tahliye olmazsa bu çocuklar tinerci balici olur. İşimden dolayı çocuklarla iyi ilgilenemiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının “Bebek bir ayakkabı kutusunun içindeymiş. O kutu nereden geldi” sorusuna ise Osman A. “Bebekten haberim yoktu. Kutuyu 2 gün önce yeğenim vermişti. Hediye gelen ayakkabı ayağına olmayınca bize göndermişti. Olay günü eşimin ayrı bir durumu yoktu. Her zamanki gibiydi” yanıtını verdi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Tanık beyanlarının ardından iddia makamının açıkladığı esasa ilişkin mütalaada sanığın evlilik dışı yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kaldığı belirtilerek, “29.07.2019 tarihinde evde kızıyla yalnızken doğumun başladığı, evin banyosunda canlı bebek doğurduğu, bebeği yatak odasındaki elbise dolabına sakladığı, 3 gün sonra bebeğin öldüğünü anladığı, bebeğin cesedini ayakkabı kutusuna koyup poşetleyerek çöpe attırdığı, ATK raporuna göre bebeğin kordona bağlı kanama ve beslenememekten dolayı öldüğü, sanığın kendini savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep ederiz” denildi.

“BEN KÖTÜ BİR ANNE DEĞİLİM”

Mütalaaya karşı savunma yapmak için söz alan sanık Hatice A., bebeği kasıtlı öldürmediğini ileri sürdü. Bebeği başka birine vermek için uğraştığını savunan Hatice A., “Ama ev müsait olmadığı için çıkaramadım. Benim 3 çocuğum daha var. Ben onları el bebek, gül bebek büyüttüm. Ben kötü bir anne değilim. Tahliyemi talep ediyorum. Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Ben burada intihar etmeyi bile düşünüyorum” sözleriyle kendini savundu.

“EVDE DOĞUMU İLK DEFA YAŞIYOR”

Sanık Hatice A.’nın avukatı Ebru Büyük, müvekkilinin öldürme kastının olmadığını söyledi. Evde doğumun sanığın ilk defa yaşadığı bir durum olduğunu aktaran Büyük, “Bebeğe bir ilaç falan verip zehirlemiyor. Biz gelen cezai ehliyetin yerinde olduğuna dair raporu kabul etmiyoruz. Sanığı İstanbul ATK’ya sevk ederek psikolojik durum analizinin yaptırılmasını istiyoruz. Bebeği zorda kaldığı için evde doğurmuş. Bebeğin ölümü doğaldır. Sanık bebeğin göbek bağının nasıl olması gerektiğini bilmemektedir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum” dedi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin yerinde olduğuna dair raporun yeterli olmasından dolayı İstanbul ATK’dan rapor istenmesine dair talebin reddine, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gaziantep’te yaşayan 3 çocuk annesi Hatice A. eşi Osman A.’yı aldatıp başka bir erkekle beraber oldu. Bu ilişkiden hamile kalan kadın hamileliğini gizleyerek 9 ay sonra eşi evde yokken çocuklarından gizli bir şekilde evin banyosunda doğum yaptı. Doğan bebeği yatak odasında bir dolaba koyarak gizleyen Hatice A. 3 gün sonra bebeğin hayatını kaybettiğini gördü. Bebeği bir ayakkabı kutusuna koyup poşetledikten sonra çöp diye eşi Osman A.’ya verdi. Osman A.’nın çöpe attığı poşette bebeğin cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice A. tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatice A. hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ile ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.