3 ilde ByLock operasyonu!

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz 2016 yılında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediliyor. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Sakarya merkezli Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda FETÖ’nün gizli haberleşme ağı olan ‘Bylock’ kullandığı iddiasıyla 2'si bayan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 1 kadın zanlı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.