MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 5 milyon lira para trafiği
ABONE OL
04.02.2020 - 10:28 | | İHA

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 5 milyon lira para trafiği

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan şebekeye mensup 44 şüpheli gözaltına alındı. Haksız kazançtan elde edilen 45 bin 700 lira paraya el konulurken, 400 bin TL para da bloke edildi.

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 5 milyon lira para trafiği

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Polisi, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan 51 kişilik yeni bir şebeke tespit etti. Altı ay boyunca şebeke üyelerini teknik ve fiziki takiple izleyen siber polisi, daha sonra 51 şüphelinin yakalanması için İstanbul, İzmir ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, sanal bahis çetesinin haksız kazançtan elde ettikleri 45 bin 700 lira para, 50 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 2 hartdisk, 3 hafıza kartı, 51 banka kartı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Siber polisince yapılan incelemelerde, bahis çetesine ait 400 bin lira para bloke edilirken, şebekenin kullanmış olduğu hesaplarda yaklaşık 5 milyon lira para trafiğine rastlandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 44 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 27’si tutuklanırken, 17 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

 

    HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Asgari Ücret 2020 ne kadar? Asgari Ücret brüt kaç TL? Asgari Ücret net miktar ne kadar?

    Asgari Ücret 2020 ne kadar? Asgari Ücret brüt kaç TL? Asgari Ücret net miktar ne kadar?

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    Sıradaki Haber