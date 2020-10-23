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23.10.2020 - 08:32 |

3 kız saç saça baş başa birbirine girdi! Eski sevgilileri...

Denizli Çınar Meydanı’nda kendisi için kavga eden 3 kızın arasında kalan genç adam zor anlar yaşadı.

3 kız saç saça baş başa birbirine girdi! Eski sevgilileri...

Denizli'nin en işlek yeri olan Çınar Meydanı'nda 1 erkek için 3 kız kavga etti. Arada kalan genç adam zor anlar yaşadı. Bir bankanın bankamatiklerinde para çekme işlemi esnasında tesadüfen karşılaşan 3'ü kız 1'i erkek 4 kişi arasında başlayan sözlü tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

Birbirine hakaret eden kızlar, sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde tartışmaya devam etti. Kızlar, bir anda saç saça baş başa birbirine girerken, etraftakiler ne olduğuna anlam veremedi.

Yeniasır gazetesinden Sebahattin Alp'in haberine göre, kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. 3 kız arasında kalan erkek, zor anlar yaşadı. Kızları ayırmakta zorlanan gencin imdadına polis yetişti. Polisin müdahalesiyle tartışma sona erdi zannedilirken, kadınlar 20 metre ilerde yine birbirlerine girdi.

Yaklaşık 5 dakika süren tartışmada polisler tarafları ayırmak için yine araya girmek zorunda kaldı. İddiaya göre kavganın 2 kızın daha önce aynı erkekle arkadaş oldukları için çıktığı öğrenildi. Vatandaşların da gençleri ikna etmesiyle olay daha da büyümeden yatıştırıldı.

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.
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