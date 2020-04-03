3 Nisan Corona virüs vaka, ölüm, test sayısı belli oldu! (CANLI) Sağlık Bakanı Koca ölü ve vaka grafik tablosunu yayınladı

Çin'de Wuhan kentinde görülen ve ardında yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 55 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Corona virüsü hakkında en çok araştırılan sorular cevap bulmaya başladı. Peki Wuhan virüsü olarak da bilinen Corona virüs ülkemizde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi hayatını kaybetti?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(3 NİSAN CUMA)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 16.160



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.786



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 69

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 141.716



TOPLAM VAKA SAYISI: 20.921



TOPLAM CAN KAYBI: 425







3 NİSAN İL İL SON DURUM







