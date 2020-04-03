MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3 Nisan Corona virüs vaka, ölüm, test sayısı belli oldu! (CANLI) Sağlık Bakanı Koca ölü ve vaka grafik tablosunu yayınladı
ABONE OL
03.04.2020 - 21:03 |

3 Nisan Corona virüs vaka, ölüm, test sayısı belli oldu! (CANLI) Sağlık Bakanı Koca ölü ve vaka grafik tablosunu yayınladı

Son günlerde dünya gündemine oturan ve milyonlarca vatandaşı meraklandıran Koronavirüs ile ilgili aramalar devam ediyor. Dünyada 57 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Nisan'daki son durumu yayınladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

3 Nisan Corona virüs vaka, ölüm, test sayısı belli oldu! (CANLI) Sağlık Bakanı Koca ölü ve vaka grafik tablosunu yayınladı

Çin'de Wuhan kentinde görülen ve ardında yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 55 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Corona virüsü hakkında en çok araştırılan sorular cevap bulmaya başladı. Peki Wuhan virüsü olarak da bilinen Corona virüs ülkemizde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi hayatını kaybetti?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(3 NİSAN CUMA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 16.160

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.786

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  69

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 141.716

TOPLAM VAKA SAYISI: 20.921

TOPLAM CAN KAYBI: 425

3 Nisan Corona virüs vaka, ölüm, test sayısı belli oldu (CANLI) Sağlık Bakanı Koca ölü ve vaka grafik tablosunu yayınladı


3 NİSAN İL İL SON DURUM

3 Nisan Corona virüs vaka, ölüm, test sayısı belli oldu (CANLI) Sağlık Bakanı Koca ölü ve vaka grafik tablosunu yayınladı




MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3 Nisan Corona virüs vaka, ölüm, test sayısı belli oldu! (CANLI) Sağlık Bakanı Koca ölü ve vaka grafik tablosunu yayınladı

3 Nisan Corona virüs vaka, ölüm, test sayısı belli oldu! (CANLI) Sağlık Bakanı Koca ölü ve vaka grafik tablosunu yayınladı

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Komorbidite nedir, ne anlama geliyor? Komorbid hastalığı nedir, nasıl olur? Belirtileri...

Komorbidite nedir, ne anlama geliyor? Komorbid hastalığı nedir, nasıl olur? Belirtileri...

Sıradaki Haber