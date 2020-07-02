3 Temmuz Bim aktüel kataloğu ürünleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

3 Temmuz Bim aktüel kataloğunda küçük ev aletlerinden, bebek gereçlerine ve teknolojik ürünlerine kadar çeşitli avantajlar bulunuyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda Dijitsu 43" FHD uydu alıcılı televizyon 1,399 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bim'in çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 3 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/ KAÇTA KAPANIYOR?

Bim 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.







