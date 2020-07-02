02.07.2020 - 09:23 |
3 Temmuz Bim aktüel kataloğu ürünleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bim 3 Temmuz aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta cuma günü tüketicilerle buluşacak olan fırsatlar arasında oyuncaklardan, mutfak gereçlerine kadar pek çok fırsat bulunuyor. Zincir market mağazaları ile hizmet veren Bim'in aktüel kataloğundaki ürünler araştırılıyor. İşte bu hafta Bim aktüel kataloğu ürünleri...
3 Temmuz Bim aktüel kataloğunda küçük ev aletlerinden, bebek gereçlerine ve teknolojik ürünlerine kadar çeşitli avantajlar bulunuyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda Dijitsu 43" FHD uydu alıcılı televizyon 1,399 TL satış fiyatı ile yer aldı. Bim'in çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 3 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/ KAÇTA KAPANIYOR?
Bim 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.