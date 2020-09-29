MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı! Kardeşinin kimliği ile...
ABONE OL
29.09.2020 - 20:59 | | DHA

3 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı! Kardeşinin kimliği ile...

Diyarbakır'da 2017'de R.S.'yi öldürmek suçundan aranan şüpheli M.M., Yenişehir ilçesinde saklandığı evde, üzerinde kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda 13 Temmuz 2017'de Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi'nde R.S.'yi öldürmek suçundan aranan M.M.'nin Yenişehir ilçesi kırsal Yaytaş Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşıldı. JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonda M.M., saklandığı evde, üzerinde kardeşi Z.M. adına çıkartılmış sahte kimlik belgesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da gece yarısı feci kaza! Araç hurdaya döndü

Ankara'da gece yarısı feci kaza! Araç hurdaya döndü

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sıradaki Haber