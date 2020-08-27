3 yıldır aranıyordu... FETÖ üyesi eski öğretmen çatı katında yakalandı

2017 yılından buyana firari olduğu belirtilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi S.Ö.'nün Silivri'de bir adreste saklandığını tespit eden ilçe emniyet müdürlüğü güvenlik büro amirliği ekipleri, 19.00 sıralarında adrese operasyon yaptı. Operasyonda S.Ö. saklandığı evin çatı katında yakalanarak gözaltına alındı.



Adreste yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu. S.Ö.'nün Bitlis'te öğretmenlik yaptığı, hakkında örgütün haberleşme sistemi olan bylock kullanmaktan Ankara'da soruşturma açıldığı öğrenildi. Emniyet müdürlüğüne götürülen S.Ö. ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.





