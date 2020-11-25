3 yüksek yargıç için Yüce Divan kuruldu

Eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay’ın ‘yüksek yargıç’ sıfatları nedeniyle ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla yargılanmalarına Yüce Divan’da başlandı. Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yaptığı davanın ilk duruşması dün saat 10.00’da başladı.

Eşi ve kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın yerine Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan heyete başkanlık etti. FETÖ yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanık Bektaş ile tutuklu sanıklar Tutar ve Olcay duruşmada hazır bulundu. Bektaş savunmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadesinde, Adapazarı-Sakarya Şeker Fabrikası ile ilgili para cezasına ilişkin dosyada verilen kararla ilgili kendisine telkinde bulunulduğunu, Bank Asya’nın iştiraklerinden Sakarya Şeker Fabrikası lehine karar vermesinin istendiğini söyledi. Ancak dosyada aleyhte oy kullandığını söyleyen Bektaş, “Yani ortak eylem birliği içinde hareket etme yok” savunmasını yaptı.

Bektaş, 2014’te Bakanlar Kurulu kararıyla, “izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar” listesinden çıkarılan Kimse Yok Mu Derneği’ne ilişkin Danıştay’daki davada verdiği karara ilişkin suçlamalara yönelik de, “Dosya gelmeden önce müzakere öncesi kimse bana ‘şöyle karar verin’ diye telkinde bulunmadı. O tarih itibarıyla zaten bu yapıya yakın, sempatiyle bakan birisiydim. Oy birliğiyle gelmiş, mevzuata da uygun bir karardı” şeklinde konuştu.

Tutar ise avukatının FETÖ nedeniyle tutuklandığını, 2-3 aydır irtibatının bulunmadığını kaydederek, müdafi yardımından yararlanmayı talep etti. Yüksek yargı üyesi olması nedeniyle özel soruşturma hükümlerine göre yargılanması gerektiğini savunan sanıklardan Bülent Olcay da, Yargıtay’daki yargılamalarda adil yargılanma hakkını ihlal edildiğini ileri sürdü. Olcay, “Hukukun ayaklar altına alınmasına ıstırabım var. Danıştay üyesi bir terörist olarak karşınızdayım, silahım bile olmadı. Kimse Yok mu Derneği’nin lehine oy kullanmakla suçlanıyorum. Benimle birlikte altı Danıştay üyesi de muhalefet kararı vermiştir. Diğer üyeler yargılanmamaktadır” dedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından Heyet Başkanı Hasan Tahsin Gökcan, ara kararları açıkladı. Ara kararda, avukatı bulunmayan Tutar’a Ankara Barosu’ndan avukat görevlendirilmesi için yazı yazılması da yer aldı. Duruşma, 16 Şubat 2021’e ertelendi.