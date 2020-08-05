30 Ağustos 2020 hangi gün? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?
Ağustos ayına girmemizle birlikte, Ağustos ayı içinde yaşanacak olan Zafer Bayramı'nın hangi güne geldiği merak konusu oldu. Zafer Bayramı 30 Ağustos tarihinde coşkuyla kutlanacak. Peki 30 Ağustos 2020 hangi gün? 30 Ağustos resmi tatil mi? İşte 2020 yılına ait resmi tatiller listesi...
30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Ülkemizin dört bir yanında kutlanacak olan Zafer Bayramı için heyecan artıyor. 30 Ağustos gününün hangi güne geldiği ve resmi tatil olup olmadığı ise araştırılıyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.
30 AĞUSTOS 2020 HANGİ GÜN?
30 Ağustos günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayram resmi tatil.
2020 RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2020 Çarşamba - Yılbaşı
23 Nisan 2020 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2020 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi
24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün
15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Temmuz 2020 Perşembe - 1/2 Kurban Bayramı arefesi
31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün
01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün
02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün
03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün
30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı
28 Ekim 2020 Çarşamba - 1/2 Cumhuriyet Bayramı yarım gün
29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı