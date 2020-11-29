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29.11.2020 - 12:30 | | DHA

30 bin TL'lik hırsızlık! Alarma aldırış etmeden soydular

İstanbul Esenler’de bir tekstil atölyesine giren maskeli 5 hırsız satışa hazır halde paketlenmiş 30 bin lira değerindeki tekstil ürünlerini çaldı. Hırsızlık anı atölyedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

30 bin TL'lik hırsızlık! Alarma aldırış etmeden soydular

Olay 25 Kasım Çarşamba günü sabah saat 06.30 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Kar maskeli 5 hırsız, kapısını kırarak girdikleri tekstil atölyesinde satışa hazır olarak paketlenmiş içinde pijama takımı ve elbiselerin olduğu torbaları hızla dışarı çıkarmaya başladı. Kısa süre sonra dükkânın alarmı devreye girince panikleyen hırsızlar çaldıkları 30 bin lira değerindeki tekstil ürünleriyle birlikte olay yerinden kaçtı.

“ALARM ÇALMASINA RAĞMEN DEVAM ETMİŞLER"

Komşusunun haber vermesi üzerine dükkânına gelen Ersan Şen hırsızlığı polise ihbar etti. Çalınan ürünleri nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden Şen, “Kapıyı kırıp ışıkları açarak belli bir miktar malımızı götürüyorlar. Pijama takımı ve elbise çalıyorlar, zararımız 30 bin lira civarında. Polisler geldi inceleme yaptı, sonuç bekliyoruz. Alarm çalmasına rağmen devam etmişler, karşı komşu alarm sesine uyanınca bir tartışma yaşanmış ondan sonra kaçıp gitmişler." dedi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

 

Esenyurt'ta pompalı dehşetiEsenyurt'ta eşiyle boşanma aşamasında oldukları öğrenilen adam, pompalı tüfeğiyle dehşeti yaşattı. Silahı aile üyelerine doğrultan, sokakta ateş ederek gelen sesler üzerine balkondan dışarıya bakan bir kişiyi de yaralayan şüpheli gözaltına alınırken dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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