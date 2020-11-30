30 Büyükşehir hangileri! Türkiye'de yer alan 30 Büyükşehir tam listesi...

Türkiye'de 30 Büyükşehir hangileri sorusu vatandaşlar tarafından dönem dönem araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüsün ülkemizde çıktığı 10 Mart tarihinden sonra hızla yayılan salgının önüne geçebilmek adına Nisan ve Mayıs ayları içerisinde birtakım yeni tedbirler alınmış alınan tedbirler kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasakları getirilmiş vaka sayılarının azaldığı Büyükşehirlerde kademeli olarak bu yasaklar kaldırılmıştı. Haziran ayının sona ermesi ile birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırılmıştı. Benzer bir uygulamanın yeniden devreye sokulması planlanıyor olabilir. 30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bu kararlar yeniden hayata geçirilebilir. İşte Türkiye'deki 30 Büyükşehir'in tamamı...

30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi