30 Büyükşehir hangileri! Türkiye'de yer alan 30 Büyükşehir tam listesi...
Ülkemizde ilk vakanın ortaya çıktığı 10 Mart tarihinden sonra bazı tedbir kararları alınmış alınan tedbirler kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı gibi kısıtlamalar getirilmişti. Getirilen kısıtlamalar vaka sayılarında azalmalara bağlı olarak o dönemde kademeli olarak kaldırılmıştı. Peki Türkiye'de yer alan 30 Büyükşehir hangileri...
Türkiye'de 30 Büyükşehir hangileri sorusu vatandaşlar tarafından dönem dönem araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüsün ülkemizde çıktığı 10 Mart tarihinden sonra hızla yayılan salgının önüne geçebilmek adına Nisan ve Mayıs ayları içerisinde birtakım yeni tedbirler alınmış alınan tedbirler kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasakları getirilmiş vaka sayılarının azaldığı Büyükşehirlerde kademeli olarak bu yasaklar kaldırılmıştı. Haziran ayının sona ermesi ile birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırılmıştı. Benzer bir uygulamanın yeniden devreye sokulması planlanıyor olabilir. 30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bu kararlar yeniden hayata geçirilebilir. İşte Türkiye'deki 30 Büyükşehir'in tamamı...
30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi