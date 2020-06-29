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29.06.2020 - 12:26 |

30 Haziran Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta salı Bim kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğunda yer alan ürünler 30 Haziran tarihinde zincir market mağazasının raflarında olacak.30 Haziran Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta salı günü tüketicilerle buluşacak olan fırsatlar ürünlerin neler olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 30 Haziran 2020 Bim aktüel kataloğunda neler var? İşte detaylar...

30 Haziran Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta salı Bim kataloğunda neler var?

30 Haziran Bim aktüel kataloğu Bim'in internet sitesinde yayımlandı. Salı ve cuma günleri aktüel kataloğundaki ürünler tüketicilerle buluşuyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş kremleri ve koruyucuları araştırılmaya başlandı. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda güneş koruyucuları yer aldı. İşte 30 Haziran Bim aktüel kataloğu...

30 Haziran Bim aktüel kataloğu indirimleri Bu hafta salı Bim kataloğunda neler var

30 Haziran Bim aktüel kataloğu indirimleri Bu hafta salı Bim kataloğunda neler var

'Esrarengiz fareler" doğaya dost çıktıİstilacı hayvan türleri arasında yer alan ve halk arasında "esrarengiz fare" olarak bilinen su maymunları, yerleştikleri Iğdır'da doğaya zarar vermeden yaşıyor.
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