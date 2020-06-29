30 Haziran Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta salı Bim kataloğunda neler var?

30 Haziran Bim aktüel kataloğu Bim'in internet sitesinde yayımlandı. Salı ve cuma günleri aktüel kataloğundaki ürünler tüketicilerle buluşuyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş kremleri ve koruyucuları araştırılmaya başlandı. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda güneş koruyucuları yer aldı. İşte 30 Haziran Bim aktüel kataloğu...