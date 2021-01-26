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26.01.2021 - 15:24 | | İHA

30 kişiyi dolandırdı! Mağazada kıyafetlerini değiştirdiği ortaya çıktı

Denizli’de kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtan şüpheli, 30 farklı kişiye ait sahte kimliğin ele geçirildiğini belirterek yaklaşık 190 bin TL para dolandırdı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri düzenlediği operasyon sonrası 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 kişiyi dolandırdı! Mağazada kıyafetlerini değiştirdiği ortaya çıktı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polis ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile Denizli genelinde kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, telefonla ulaştıkları kişileri kandırmak suretiyle paralarını dolandırmak isteyen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

“KİMLİK BİLGİLERİNİZ ELE GEÇİRİLDİ” DİYEREK 190 BİN TL DOLANDIRDILAR

Vatandaşları telefonla arayarak kendisini “polis” olarak tanıtıp “Denizli’de yaklaşık 30 kişinin sahte kimlikle işlemler yaptığını ve bunları yakalamaya çalıştıklarını” söyleyerek, müştekinin kimlik bilgilerini doğrulayıp, güven kazandıktan sonra, “kandırmak ve korkutmak” sureti ile banka da bulunan paralarını çektirdiği öğrenildi. Şüpheli, vatandaşların evlerine giderek polise paralarını vermelerini, gerçek şüphelileri yakalandıktan sonra tekrar kendilerine teslim edeceklerini belirterek, vatandaşlara ait 190 bin TL para ile dolandırdıkları olay ile ilgili olarak operasyon gerçekleştirildi.

DOLANDIRICILIK OLAYININ ARDINDAN MAĞAZADA KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Olayla ilgili olarak çevrede bulunan birçok iş yerine ait kamera ve mobese kamera kayıtlarının titiz ve detaylı bir şekilde incelenmesi neticesinde şüphelinin kimliği tespit edildi. Olaydan sonra bir mağazaya girerek kıyafetlerini ve ayakkabısını değiştirdiği anlaşıldı.

DENİZLİ’DEN KAÇAN DOLANDIRICI ŞANLIURFA’DA TUTUKLANDI

Kıyafetlerini değiştiren şüpheli aynı gün Denizli’den ayrılarak Gebze iline gittiği oradan da Şanlıurfa’ya geçtiği yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sonucu şüpheli Şanlıurfa’da yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

 

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