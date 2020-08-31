30 saniye iÃ§inde kurtuldular Otomobil restorana girdi

Kaza, Ã–rnek Mahallesi 3004. Cadde'de saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Mert YiÄŸit(23), Ã¶nce cadde Ã¼zerinde bulunan bir Ã§Ã¶p konteynerine Ã§arptÄ±. ArdÄ±ndan cadde Ã¼zerinde bulunan bir restoranÄ±n iÃ§erisine daldÄ±. HÄ±zÄ±nÄ± alamayarak restoranÄ±n iÃ§erisinden Ã§Ä±kan araÃ§ bir baÅŸka dÃ¼kkanÄ±n duvarÄ±na Ã§arparak durabildi. Kazada ÅŸans eseri can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±. Durumu gÃ¶ren vatandaÅŸlar polis ekiplerine haber verdi.Â

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye temizlik gÃ¶revlileri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken itfaiye ve temizlik gÃ¶revlileri yangÄ±n riskine karÅŸÄ± kazanÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgeye kum serpti. Olay Ã§evredeki bir gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. Kazayla ilgili polisin incelemesi sÃ¼rÃ¼yor.

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"BURADA 5 DAKÄ°KA Ã–NCE 25 TANE Ä°NÅžAAT PERSONELÄ° YEMEK YÄ°YORDU"

MekanÄ±n iÅŸletmecisi Mustafa YÄ±lmaz, "Kazaya sebebiyet veren araÃ§ karÅŸÄ± istikametten geliyor. Bize ilk baÅŸta ikinci bir aracÄ±n kendisini sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi. Ä°kinci bir aracÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. KontrolÃ¼ kaybediyor Ã¶nce Ã§Ã¶p kutusuna sonra duvara vuruyor. DÃ¼kkanÄ±n iÃ§erisine girip yan taraftaki bÃ¶rekÃ§inin duvarÄ±na vuruyor. Burada 5 dakika Ã¶nce 25 tane inÅŸaat personeli yemek yiyordu. YaklaÅŸÄ±k 30 saniye iÃ§erisinde ben ve eÅŸim kurtulduk. BirkaÃ§ dakika iÃ§erisinde de inÅŸaat personeli kurtuldu. Kimsenin olmamasÄ± bÃ¼yÃ¼k ÅŸans. Trafik polisleri sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n alkol testlerini yaptÄ±, alkol Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. AlkollÃ¼ olmadan bu kazayÄ± yapmasÄ±nÄ±n tek nedeni aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z. Tek duamÄ±z ne bize ne de baÅŸka kimsenin canÄ±na hiÃ§bir ÅŸey olmamasÄ±. DÃ¼kkanÄ±mÄ±zÄ±n iÃ§erisinde en az 50 bin TL'nin Ã¼zerinde maddi hasar var" diye konuÅŸtu.