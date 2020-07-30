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30.07.2020 - 22:02 | | DHA

30 saniye ile kurtuldu! Yaşadığı korkuyu böyle anlattı

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairenin balkonu çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme anından 30 saniye önce kaldırımdan geçen kadın son anda ölümden döndü.

30 saniye ile kurtuldu! Yaşadığı korkuyu böyle anlattı

Olay, 19.00 sıralarında Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple 3'üncü katta yer alan dairenin balkonu büyük bir gürültü ile yola çöktü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken, merdiven aracı yardımı ile çöken balkonu ulaşan itfaiye erleri balkonda geriye kalan ve tehlike oluşturan betonu parçalara ayırdı. 

30 saniye ile kurtuldu Yaşadığı korkuyu böyle anlattı

30 SANİYE İLE KURTULAN KADIN 

Balkon çökme anı yan binada bulunan bir dükkânın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çökme anından 30 saniye önce Gülşah Deveci isimli bir kadın kaldırımdan geçerken görüldü. O anları anlatan Gülşah Deveci, "Dükkâna gelmiştim, oturuyorduk. Markete gittim sesi duydum şaşkına döndüm" dedi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde balkon çökme anı an ve an kaydedildi. 

30 saniye ile kurtuldu Yaşadığı korkuyu böyle anlattı

 

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