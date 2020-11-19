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19.11.2020 - 11:19 | | DHA

300 polisli uyuşturucu operasyonu! 10 kişi tutuklandı

Bursa’da, 300 polis ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

300 polisli uyuşturucu operasyonu! 10 kişi tutuklandı

Kentte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 10 şüpheliye operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlara 300 polis katıldı.

Operasyonda B.K., D.T., E.A., B.A., G.B., B.G., T.O., B.A., N.Ö. ve C.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 430 gram bonzai,150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Narkotik köpeği 'Rona'nın da kullanıldığı aramalar sırasında, buzdolabının arkasında ve baharatlıklarda uyuşturucu madde saklandığı tespit edildi.

Ekiplerin baskın yaptığı evlerden birinde şüpheliler, uyuşturucu maddeyi paketlerken yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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