MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3000 yıllık Hippoi yeniden yapıldı
ABONE OL
30.11.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

3000 yıllık Hippoi yeniden yapıldı

Arkeolog ve sanat tarihçisi akademisyenlerin kurduğu 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, 3000 yıl önce Doğu Akdeniz’de Fenike, Kuzey Afrika’da Mısır ve Kartaca, Ege Denizi’nde Helen, Anadolu’da Hitit, Frig, Lidya ve İyon uygarlıkları arasında ticari ürünleri taşıyan Akdeniz ticaretinin önemli teknelerinden biri olan “Hippoi” adlı tekneyi birebir ölçülerinde modern inşa tekniklerini kullanmadan yaptı.

3000 yıllık Hippoi yeniden yapıldı
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

15 metrelik Hippoi replikası kavela zıvana yöntemiyle birbirine geçme olarak yapılırken hiç çivi kullanılmadı. En son 3000 yıl önce yapıldığı tahmin edilen teknenin günümüz örneği aslı gibi 6 ton ağırlığında, 8 kürekli ve yelkenli. 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği’ni gönüllüleri tarafından toplam 8 ayda bitirilen Hippoi’nin önündeki at başı da ağaçtan oyma olarak tekneyi süsledi.

Çok kültürlülüğün kanıtı

Daha önce de deneysel arkeoloji bilimine İzmir kayıkları, Kybele, Kiklad ve Uluburun teknelerini kazandırdıklarını söyleyen dernek üyelerinden Mualla Erkurt, Hippoi’lerin, dönemin ticaret gemileri olarak Akdeniz tarihine iz bıraktığını anlattı. Dönemin inşa tekniğini kullanarak yeniden yaptıkları Hippoi’yle antik rotasında Doğu Akdeniz’e açılmak istediklerini söyleyen Erkurt, “Koronavirüs nedeniyle Urla’daki merkezimizden İzmir Körfezi’ne uzanan kısa yolculuklar yaparak denizde denedik. 60 metrekare yelkeni ile 10 ton yükü taşıdığını düşünüyoruz. Dönemin yükleri arasında zeytinyağı, şarap, bakır, kalay, ev eşyaları, keresteler, süslemeler ve amforalar bulunuyordu. Tekne Anadolu’nun zengin tarihini ve çok kültürlülüğünün kanıtı olarak bilim tarihindeki yerini aldı” dedi. Arkeolog Osman Erkurt ise, replika teknenin Fenikelilerin Hippoi türünün bir örneği olduğunu söyledi.

Viking teknesiyle buluşacak

Ön tarafındaki at başlı oymasıyla Hippoi adını alan teknenin Norveçli Einar Erlingsen başkanlığındaki Oseberg Tarih Vakfı’nın yaptırdığı Saga Farma adlı Viking teknesiyle Karadeniz’de buluşması planlanıyor. Oslo’nun güneyindeki Tonsberg’den yola çıktıktan sonra nehirler ve Beyaz Deniz üzerinden önce St. Petersburg ardından Karadeniz’e gelmesi planlanan Saga Farma, koronavirüs salgını nedeniyle yola çıkmıştı. İtalyan deniz arkeoloğu Francesco Tiboni, Troya Savaşında Akhaların şehri ele geçirmek için tahta at yerine 30 savaşçıyı barındırabilen Hippoi teknesi kullanıldığını iddia etmişti.

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet