31 il sessizliğe büründü!

Sokağa çıkma yasağın son gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

Corona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

ANKARA

Şehrin işlek noktalarından Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Mevlana Bulvarı'nda sessizlik hakim olurken, alanlar ise güvercinlere kaldı.

Kısıtlamanın başladığı andan itibaren meydan, ana cadde ve sokaklarda eldiven ve maske ile uygulama yapan polis ekipleri, sokaktaki vatandaşları ve araçları durdurarak gerekli izin belgelerinin kontrollerini yapıyor.

İstisna kapsamı dışında kalanlar gerekli cezai işlemler uygulanarak evlerine gönderiliyor.

İZMİR

İzmir’de, corona virüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde de meydan ve sokaklar ile caddeler boş kaldı. Kalabalık bölgeler boş kalınca birçok noktada altyapı çalışmaları ve tramvayların sinyalizasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Polis ekipleri de sokağa çıkma yasağının son gününde, havadan ve karadan denetimlerine devam ederken, trafik ekiplerinin kontrol noktaları oluşturduğu caddelerde, görevli aracı dışında araç olmaması dikkat çekti.

Öte yandan kalabalık bölgeler boş kalınca birçok noktada altyapı çalışmaları ve tramvayların sinyalizasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

ANTALYA

Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden Antalya, yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Geçen yıl 16 milyon turiste ev sahipliği yapan Antalya, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessiz günlerden birini yaşadı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tarihin en sakin günlerinden birini yaşarken, kentin en işlek caddelerinde ise sokak hayvanları dışında kimse olmaması dikkati çekti. Kentte araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Konyaaltı, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi'nin de oldukça sakin olduğu görüldü.

ÜÇKAPILAR'DA GÜVERCİNLERİ BESLİYOR

Antalya'da petshop çalışını Derviş Tolga Dönmez (22), tarihi Hadrianus Kapısı'ndaki sokak güvercinlerini besledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu her gün buraya gelerek kuşları beslediğini söyleyen Dönmez, “Ben yakınlardaki bir petshopta çalışıyorum. Her gün dükkandaki kuşlarımızı yemledikten sonra sokaktaki hayvanları besliyorum. Onlar da can. Sokakta kimse yokken hiçbir şey yiyemiyorlar. Biz de onlara her gün bakıyoruz" diye konuştu.

MERSİN

4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde, Mersin'de sessizlik hakim oldu. 13 ilçenin bulunduğu kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıda kişi görüldü. Kentin belli noktalarında denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, sürücüleri durdurarak, kontrol yaptı. Yasağı ihlal edenler hakkında işlem uygulandı.

BODRUM

Bodrumlular corona virüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de evde kaldı. Dünyaca ünlü turizm kentinde sahiller ve ünlü plajlar boş kaldı. Plajlarda güvercinlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü. Güvenlik güçleri ise ana arterler ve sahiller başta olmak üzere ilçenin her noktasında denetimlerini sürdürdü. Görevli olanların dışında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ise cezai işlem yapıldı. Cadde ve sokaklarında bomboş olduğu ilçe tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.