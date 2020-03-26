32 gurbetçimiz Covid-19 kurbanı

Çavuşoğlu talep halinde cenazelerin Türkiye getirilmesi konusunda gereken desteği verdiklerini belirtirken, Bilim Kurulu da koranavirüsten vefat eden gurbetçilerin nakil ve defin şartlarını belirledi. Yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşların nakillerinde havayolları cenaze taşıma kurallarının geçerli olduğunu vurgulayan Kurul, cenazelere ait tabutların kabul aşamasında kesinlikle lehimlenmesi gerektiğini, sıkıca kapatılmış ve sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olması gerektiğini vurguladı. Kurul, karayolu ve tren nakillerinde de aynı kuralın geçerli olacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, yurt dışında eğitim gören ve Türkiye’ye dönmek isteyen 2 bin 721 öğrencinin 11 seferle 8 ülkeden Türkiye’ye getirildiğini ve 14 günlük karantinaya alındığını belirtti. Çavuşoğlu, 2 Nisan’da yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın, salgın nedeniyle video konferansla yapılacağını kaydetti.