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26.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

32 gurbetçimiz Covid-19 kurbanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şu ana kadar yurt dışında koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 32 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

32 gurbetçimiz Covid-19 kurbanı
AYKUT YILMAZ Ankara

Çavuşoğlu talep halinde cenazelerin Türkiye getirilmesi konusunda gereken desteği verdiklerini belirtirken, Bilim Kurulu da koranavirüsten vefat eden gurbetçilerin nakil ve defin şartlarını belirledi. Yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşların nakillerinde havayolları cenaze taşıma kurallarının geçerli olduğunu vurgulayan Kurul, cenazelere ait tabutların kabul aşamasında kesinlikle lehimlenmesi gerektiğini, sıkıca kapatılmış ve sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olması gerektiğini vurguladı. Kurul, karayolu ve tren nakillerinde de aynı kuralın geçerli olacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, yurt dışında eğitim gören ve Türkiye’ye dönmek isteyen 2 bin 721 öğrencinin 11 seferle 8 ülkeden Türkiye’ye getirildiğini ve 14 günlük karantinaya alındığını belirtti. Çavuşoğlu, 2 Nisan’da yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın, salgın nedeniyle video konferansla yapılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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