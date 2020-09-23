33 kişiye dava

Soruşturmaları süren 323 kişiden, “Hastanede karantinadayken hastaneyi izinsiz terk etmek, evinde karantinadayken dışarıya çıkmak, kıraathanede oyun oynatmak, kısıtlı süreçte eğlence mekanlarını ve lokantaları açık tutmak” suçlamalarıyla haklarında adli işlem başlatılan 90 şüphelinin 33’ü hakkında kamu davası açıldı, 1 şüpheli hakkında yetkisizlik kararı verildi. 56 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Eylemlerinin idari yaptırıma tabi olması nedeniyle 233 kişi hakkında ise idari makamlara bildirimde bulunuldu.