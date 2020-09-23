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23.09.2020 - 07:00 |

33 kişiye dava

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 323 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

33 kişiye dava

Soruşturmaları süren 323 kişiden, “Hastanede karantinadayken hastaneyi izinsiz terk etmek, evinde karantinadayken dışarıya çıkmak, kıraathanede oyun  oynatmak, kısıtlı süreçte eğlence mekanlarını ve lokantaları açık tutmak”  suçlamalarıyla haklarında adli işlem başlatılan 90 şüphelinin 33’ü hakkında kamu davası açıldı, 1 şüpheli hakkında yetkisizlik kararı verildi. 56 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Eylemlerinin idari yaptırıma tabi olması nedeniyle 233 kişi hakkında ise idari makamlara bildirimde bulunuldu.

 

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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