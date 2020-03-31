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31.03.2020 - 15:06 | | DHA

35 yaşındaki kadın corona virüsünden hayatını kaybetti

Karaman'da corona virüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden S.Y. adlı kas hastası kadın, özel kıyafetler giyen görevliler tarafından defnedildi.

35 yaşındaki kadın corona virüsünden hayatını kaybetti

Karaman Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan kas hastası S.Y. (35),  bu sabaha karşı hayatını kaybetti. S.Y.'nin cenazesi, cenaze aracıyla, şehir mezarlığına getirildi. S.Y.'nin maske ve eldiven takan az sayıda yakını, cenaze araçtan indirilmeden, 1'er metre mesafeyle saf tutarak, cenaze namazı kıldı.

S.Y.'nin cenazesi özel kıyafetli görevliler tarafından, cenaze torbasıyla birlikte defnedildi. 

Defin işlemini, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun da takip etti. 

35 yaşındaki kadın corona virüsünden hayatını kaybetti

83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptüBurdur'da 83 yaşındaki Cennet Çomak, emekli maaşını bankadan çekerek getiren Vefa Sosyal Destek Ekibi'nde görevli imam Şahin Uçar'ı alnından öperek teşekkür etti.
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