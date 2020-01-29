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29.01.2020 - 15:55 | | DHA

36 gündür kayıp adam her yerde aranıyor!

Erzincan’da, 36 gündür kayıp olan Halil Ergül (61) için Karasu Nehri kenarında AFAD ve komandolar eşliğinde arama çalışması başlatıldı.

36 gündür kayıp adam her yerde aranıyor!

Erzincan kent merkezindeki evinden 25 Aralık 2019 günü ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Ergül'ün ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. 36 gündür izine rastlanmayan evli ve bir çocuk babası Halil Ergül için AFAD ve komando timleri, Karasu Nehri çevresinde arama çalışması başlattı. Sabah erken saatlerde başlayan aramalarda, ekipler kilometrelerce Ergül'ü aradı.

Havadan drone desteği ile gün boyunca devam eden çalışma, akşam saatlerine kadar sürdü.

 

 

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