36 yaÅŸÄ±ndaki kiÅŸi evde Ã¶lÃ¼ bulundu

27.04.2020 - 02:30 | | DHA
36 yaÅŸÄ±ndaki kiÅŸi evde ölü bulundu
Manisa'nÄ±n Turgutlu ilÃ§esinde, Hamza PiriÃ§Ã§eker (36) evinde Ã¶lÃ¼ bulundu.Â Â
Olay, bu akÅŸam saatlerinde Turgutlu ilÃ§esinde meydana geldi. Hamza PiriÃ§Ã§eker'e ulaÅŸamayan yakÄ±nlarÄ± durumu poliseÂ bildirdi. Polis ekipleri PirinÃ§Ã§eker'in Yeni Mahalle DÃ¼z Sokak'ta bulunan evineÂ geldi.
Ã‡ilingir yardÄ±mÄ±yla iÃ§eri giren polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri, Hamza PirinÃ§Ã§eker'iÂ yerde hareketsiz ÅŸekilde yatarken buldu. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde,Â PirinÃ§Ã§eker'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ belirlendi. PirinÃ§Ã§eker'in cansÄ±z bedeni, kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi amacÄ±yla otopsi yapÄ±lmak Ã¼zereÂ Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â
5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgÄ±nÄ±yla mücadele tedbirleri kapsamÄ±nda 31 ÅŸehirde uygulanan 4 günlük sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± süresinde Ä°zmir'de yaÅŸanan ihlallerden dolayÄ± 1704 kiÅŸiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezasÄ± kesildi. KÄ±sÄ±tlamanÄ±n sona remesine 5 dakika kala sokaÄŸa çÄ±kan bir vatandaÅŸa ise ihlalden dolayÄ± 3 bin 150 TL para cezasÄ± uygulandÄ±