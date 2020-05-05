37 gün sonra hayat saat 21.00'da normale dönecek!

Doğanşehir ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi, corona virüs vakası görülmesi üzerine 29 Mart günü karantinaya alındı. Giriş-çıkışların yasaklandığı mahalledeki karantina uygulaması bugün saat 21.00'de sonlandırılacak.

VALİLİK DUYURDU

Malatya Valiliği, yaptığı açıklamayla mahallede yapılan sağlık taraması sonunda şüpheli vakaya rastlanmadığını, bu nedenle karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Darende ilçesi Ilıca Mahallesi'nde corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 29 Mart 2020 tarihinde alınan karantina kararının, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 5 Mayıs 2020 tarihi, saat 21.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.