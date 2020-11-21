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21.11.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

38 bin 266 sağlık çalışanına psikolojik destek

Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüs nedeniyle evde kalma sürecinde vatandaşların ve görevi başındaki sağlık personelinin yaşayabilecekleri psikolojik sorunlara yönelik kurduğu Psikososyal Destek Hattı’na bugüne kadar 38 bin 266’sı sağlık çalışanı olmak üzere toplam 177 bin 998 başvuru yapıldı.

38 bin 266 sağlık çalışanına psikolojik destek
AYKUT YILMAZ Ankara

Kovid-19 ile mücadelede, alınan tedbirler kapsamında evde kalan vatandaşların ve görevi başındaki sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla bakanlık tarafından nisan ayında 81 ilde psikososyal destek hattı kurulmuştu. Destek hattında alanuzman psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerden oluşan ekipler, vatandaşlara ve sağlık çalışanlara yardımcı olmuştu. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, nisan ayında hayata geçen, “Psikososyal Destek Danışma Hatları”na bugüne kadar 139 bin 732’si vatandaş, 38 bin 266’sı sağlık çalışanı olmak üzere toplam 177 bin 998 başvuru yapıldı.

Pandemi sürecinde ayrıca 13 bin 775 gebeye, bin 987 yaşlı bireye, 2 bin 70 yaşlı bireyin bakım verenine, 985 engelli bireye, bin 183 engelli bireyin bakım verenine ve bin 690 diğer dezavantajlı gruplar olmak üzere toplam 21 bin 453 bireye psikososyal destek hizmeti verildi.    

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