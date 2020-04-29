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29.04.2020 - 13:44 | | DHA

38 yaşındaki adam corona virüsten hayatını kaybetti!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 1 aydır corona virüs tedavisi gören Savaş Bulut (38) hayatını kaybetti.

38 yaşındaki adam corona virüsten hayatını kaybetti!

Beyin tabanında bulunan hipofiz tümörü ve kronik böbrek hastası olan Savaş Bulut, corona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaklaşık 1 ay önce Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada durumu ağırlaşınca da geçen hafta Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bulut, tedaviye rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

 

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