29.04.2020 - 13:44 | | DHA
38 yaşındaki adam corona virüsten hayatını kaybetti!
Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 1 aydır corona virüs tedavisi gören Savaş Bulut (38) hayatını kaybetti.
Beyin tabanında bulunan hipofiz tümörü ve kronik böbrek hastası olan Savaş Bulut, corona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaklaşık 1 ay önce Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada durumu ağırlaşınca da geçen hafta Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Bulut, tedaviye rağmen bu sabah hayatını kaybetti.