MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 39 derece ateşi çıkan kaçak Afgan, hastaneye kaldırıldı!
ABONE OL
01.06.2020 - 13:19 | | DHA

39 derece ateşi çıkan kaçak Afgan, hastaneye kaldırıldı!

Sivas’ta polisin şüphelenerek kimlik sorduğu, ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu C.A.(39), ateşinin yüksek olduğunu belirtmesi üzerine sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı.

39 derece ateşi çıkan kaçak Afgan, hastaneye kaldırıldı!

Olay, Atatürk Caddesi Kepçeli Kavşağı'nda yaşandı. Polisin şüphelenerek kimlik sorduğu C.A. kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığını ve kimliğinin olmadığını söyledi. Afganistan uyruklu olduğunu belirten C.A., hasta ve yüksek ateşli olduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, C.A'nın ateşinin 39 derece olduğunu tespit etti.

Bu sırada polis ekipleri de cadde üzerinde yürüyen vatandaşları C.A.'nın yakınından geçmemesi için uyardı. C.A., ambulansla Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

 

Yeni kredi paketinin neler getirdiğini canlı yayında açıkladı!Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Peki bu paket ne vatandaşa ne getiriyor. Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman tek tek açıkladı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

39 derece ateşi çıkan kaçak Afgan, hastaneye kaldırıldı!

39 derece ateşi çıkan kaçak Afgan, hastaneye kaldırıldı!

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Bim aktüel 2 Haziran kataloğu! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bu hafta salı günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel 2 Haziran kataloğu! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bu hafta salı günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Sıradaki Haber