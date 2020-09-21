3’lü tacı kazanan ilk Türk

Şiddetli gelgit

6 kıtada 7 zorlu yüzme parkurunu geçerek uluslararası otoritelerin tanıdığı açık deniz yüzme şampiyonu unvanını almak için antrenmanlarını sürdüren Kamil Alsaran, dünyanın en şiddetli gelgit çekilmelerine sahne olan Bristol Kanalı’nı yüzerek geçmeye hazırlanıyordu. Sürekli hava durumunu ve gelgit akıntılarını takip eden Alsaran, beklediği anı 10 Eylül’de yakaladı. Antrenman eksikliğine rağmen Galler’den gelen haberle harekete geçen Alsaran, başarılı açık deniz yüzücüsü Emre Deliveli ve Yasemin Bagana ile Galler’e gitti.

3 kilo zayıfladı

Kamil Alsaran ile Emre Deliveli, uzun süredir kimsenin kulaç atarak geçemediği Bristol Kanalı geçişi için sabahın erken saatlerinde suya girdi. 27 km olmasına rağmen şiddetli gelgitle 42 km’ye kadar çıkan mesafeyi başarıyla yüzen ikili, bitime 1 saat kala sorun yaşadı. Emre Deliveli, İngiliz otoriteler tarafından sudan çıkartılırken Alsaran kulaç atmaya devam etti. 13 saat 8 dakikada Bristol Kanalı’nı geçen Alsaran karşı kıyıya ulaştığında gece olmuştu. Glenthorne kıyısından girdiği kanalın Porthcawl kıyısından çıktığında 40 bin kulaç atan Alsaran’ın ortalama nabzı 149 olarak hesaplandı. 13 saatte 10 bin kalori yakarak 3 kilo veren Alsaran, kanalı geçen dünyadaki üçüncü kişi, ilk Türk ve ilk Müslüman olarak tarihe geçti. Alsaran, bu başarısıyla 1971’de İngiliz Kevin Murphy, 1975’te İrlandalı Ted Keanan’in ardından 3’lü Tac’ı almaya hak kazanan 3’üncü kişi oldu.

Hedef Okyanus 7’lisi

Kamil Alsaran, “Şimdi hedefim Okyanus 7’lisi (Oceans Seven) madalyasını kazanmak. Japonya Tsugaru Boğazı, Yeni Zelanda Cook Boğazı ve Hawai Molakai Boğazı’nı kulaçlayarak bu unvanı da Türkiye’ye kazandırmak için çabalıyorum” diye konuştu.

Kamil Alsaran, Yasemin Bagana ve Emre Deliveli

‘Çok zorlandım’

15-17 derece deniz ve hava sıcaklığında kulaç atarken en çok bitime yakınken zorlandığını söyleyen Kamil Alsaran, kazandığı unvanların tüm zorluklara değdiğini söyledi. Alsaran, “Bristol Kanalı’nı geçerek 3’lü Tacı elde eden 3 kişiden biri olmak bana büyük gurur verdi. Kulaç atarken iyi beslenemedim. 45 yıl aradan sonra bu unvanı kazanmak ise anlamına katma değer katıyor. Orijinal Triple Crown olarak adlandırılan geçiş, gelgit akıntılarıyla doğanın sürprizlerine açık ve yüzerek geçilmesi çok zor kanal ile açık deniz yüzücülüğünün zirvesi anlamına geliyor. Umarım açılan yoldan pek çok Türk yüzücü arkamdan gelir ve ülkemizin adını daha çok duyurur” dedi.