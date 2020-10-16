MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3'üncü kattaki balkondan düşen çocuktan acı haber!
ABONE OL
16.10.2020 - 17:43 | | DHA

3'üncü kattaki balkondan düşen çocuktan acı haber!

İstanbul Esenyurt'ta dışarı çıkan annesini bekleyen 4 yaşındaki çocuk üçüncü kattaki dairenin balkonundan aşağıya düştü. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

3'üncü kattaki balkondan düşen çocuktan acı haber!

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu 4 yaşındaki Meryem Mohammed Anis dışarıdaki annesini beklerken balkona çıktı. Balkonda annesini bekleyen 4 yaşındaki Anis, 3'üncü kattaki dairenin balkonundan aşağıya düştü. Çocuğun yere düştüğünü gören vatandaşlar sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada eve dönen anne çocuğunun hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Acılı anne çocuğunun başında feryat ederek ağladı. Öte yandan, olay yerinden geçen bir kişi Anis'i hayatta tutmak için kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuğu hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

İstanbul'da çirkin saldırı! Kapıyı tutarak kendilerini korudularGaziosmanpaşa'da Aile Sağlığı Merkezi'ne iğne olmaya gelen kişiler, hemşireyle tartıştıktan sonra sağlık merkezine saldırdı. Saldırı anı sağlık merkezinin kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burdur'da bir köy karantinaya alındı!

Burdur'da bir köy karantinaya alındı!

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Emine Erdoğan, Zelenski'nin eşiyle Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti

Emine Erdoğan, Zelenski'nin eşiyle Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti

Sıradaki Haber