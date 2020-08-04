4 Ağustos koronavirüs tablosu! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tablosunda, vaka sayısı, ölü sayısı, test sayısı ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere detaylar yer alıyor. Koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşıyor. İşte 4 Ağustos koronavirüs tablosu ile ilgili detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var. http://covid19.saglik.gov.tr"

4 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

4 Ağustos koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.