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04.08.2020 - 22:06 |

4 Ağustos koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı

Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son durum gündemde merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ağustos 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı. 4 Ağustos koronavirüs tablosunda toplam iyileşen hasta sayısı 218.491 oldu. Peki Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

4 Ağustos koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı

4 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu verilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Paylaşılan koronavirüs tablosunda bugünkü test sayısı 46,249 olurken bugünkü hasta sayısı 1.083 oldu. Koronavirüs tablosu ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte 4 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(4 AĞUSTOS SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 46,249

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.083

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 994

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.973.466

TOPLAM VAKA SAYISI: 234.934

TOPLAM CAN KAYBI: 5.765

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 218.491

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