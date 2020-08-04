04.08.2020 - 22:06 |
4 Ağustos koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı
Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son durum gündemde merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ağustos 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı. 4 Ağustos koronavirüs tablosunda toplam iyileşen hasta sayısı 218.491 oldu. Peki Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?
4 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu verilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Paylaşılan koronavirüs tablosunda bugünkü test sayısı 46,249 olurken bugünkü hasta sayısı 1.083 oldu. Koronavirüs tablosu ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte 4 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(4 AĞUSTOS SALI)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 46,249
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.083
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 18
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 994
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 4.973.466
TOPLAM VAKA SAYISI: 234.934
TOPLAM CAN KAYBI: 5.765
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 218.491