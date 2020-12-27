4 ay içinde ikinci kez oluyor! Mezarlıkta şoke eden olay

Malkara'daki Çavuşköy Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan musluklar ile mezarlığın kapıları yaklaşık 4 ay önce kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Belediye çalınan musluklarla kapıları yenilerken, hayrat çeşmeleri ile mezarlığın girişindeki 3 metrelik demir kapılar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yeniden çalındı. Hırsızlık ise mezarlığa ziyarete giden vatandaşlar tarafından fark edilerek, yetkililere bildirildi.

'ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİZ'

Yakınlarının mezarını ziyaret eden Orhan Burhan Uzun (63), mezarlık kapılarının ve çeşme musluklarının çalınmasına tepki gösterdi. Uzun, mezarlıkta 4 ay içinde ikinci kez hırsızlık yaşandığını belirterek, "Son dönemde köyümüzde yapılan hırsızlıklardan dolayı köy halkı olarak üzüldük. Mezarlığın kapısını çalmak neymiş. Mezarlığın musluklarını çalmak neymiş. Şaşkınlık içerisindeyiz. Bu iş mezarlığın çeşmesine ve musluklarına kadar vardı. Yazıktır, günahtır. Bu konuda hurdacıların da denetlenmesi lazım. Bunları çalanların nereye götürecekleri belli. Bunu satanlar, alanlar belli. Bu kapıyı normal birileri almaz, bunu hurdacı alıyor. Mezarlığın elektrik direklerini ve elektrik kablolarını ve trafoya varıncaya kadar her şeyi çaldılar. Bu işlere acilen bir çözüm bulunması lazım" dedi.

MEZAR TAŞLARI PARA YAPSA ONLARI DA ÇALACAKLAR

Daha önce de mezarlığın kapı ve musluklarının çalındığını belirten Cihan Uzun ise "Kapılar yeni olarak yeniden yaptırıldı. Musluklar çalındı. Tekrar yerine yeni musluk konuldu. Sorumluları bulunmadı. Yeniden hepsini yaptırdık. Yeniden hepsi yerinden sökülüp çalındı. Bu hırsızlara neden çözüm bulunmuyor. Çeşmenin elektrik trafosunu bile çaldılar. Mezar taşları para yapsa onları da çalacaklar. Dedemiz için babaannemiz için mezarlığa hayrat yaptırdık. Ama çeşmelerini çalmışlar. Mezarlığa ziyarete gelen su dökemeden gidiyor. Abdest alıp, dua okuyacak ama su olmadığından abdest alamıyor. Ben ailemle mezarlığa hem dua okumak hem de ziyaret için geldim. Ölmüşlerimize dua ettikten sonra su dökecektik ama hırsızlar mezarlığın kurnalarını çalmışlar. Şu anda ölmüşlerimize su dökemiyoruz. Hırsızların sayesinde mezarlıkta suyumuz yok" dedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.