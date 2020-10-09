4 çocuk annesi kadının feci sonu!

Olay, gece yarısı Karabük Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanda yaşandı.

Apartmanın 4’üncü katındaki dairede yaşayan Fatma Yıldırım, henüz bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Ağır yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk annesi Fatma Yıldırım’ın pencereden nasıl düştüğü araştırılıyor.