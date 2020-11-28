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28.11.2020 - 07:00 | | ÖMER KOÇ Kahramanmaraş DHA

4 devlet görevlisi hakkında iddianame

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki beş kişinin ölümüyle ilgili aralarında dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru ve Orhan Birdal’ın da olduğu 4 kişi hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “görevi kötüye kullanma” suçundan hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

4 devlet görevlisi hakkında iddianame

İki yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler, 8 Ocak 2021’de Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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