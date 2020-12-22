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22.12.2020 - 10:25 | | İHA

4 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı!

Yunan Sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 4 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

4 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı!

Marmaris Bozburun açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenlerin kurtarılması için bot görevlendirdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirilerek Türk karasularına itilen 4 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

 

Gaziantep'te sahte alkol operasyonuGaziantep'te, yaklaşan yılbaşı öncesi yapılan sahte ve kaçak alkol operasyonunda 464 adet doldurulmuş halde alkol şişesi ile 180 litre etil alkol ele geçirildi.
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