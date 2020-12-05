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05.12.2020 - 16:02 | | DHA

4 günde 3'üncü çam ağacı devrildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki sevgi yolu üzerinde 4 günde asırlık 3 çam ağacı devrildi. Bugün sabaha karşı ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

4 günde 3'üncü çam ağacı devrildi

Manisa Mithatpaşa Caddesi üzerinde 3 gün üst üste 3'üncü asırlık çam ağacı devrildi. Saat 04.00 sıralarında, sevgi yolu girişinde bulunan 10 metre uzunluğundaki çam ağacı, bir iş yerinin tentesinin üzerine devrildi. İş yerine ait tente ve belediyeye ait saksılıklar zarar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ağacın devrilme anı ise iş yerine ait güvelik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağacın devrilmesi ile birlikte binlerce sığır kuşunun kaçıştığı görüldü. Devrilen ağaç ise Salihli Belediyesi ekiplerince kesilerek kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Sevgi Yolu üzerinde bulunan çam ağaçlarından biri çarşamba günü bir evin üzerinde, diğeri perşembe  günü boş bir arsanın içine devrilmişti.

4 günde 3üncü çam ağacı devrildi

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