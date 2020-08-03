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03.08.2020 - 12:52 | | DHA

4 gündür kayıp olan Miraç, Dicle Nehri'nin dibinde aranıyor!

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek’i arama çalışmaları, 4'üncü günde, dağlık alan ile Dicle Nehri'nde sürdürülüyor.

4 gündür kayıp olan Miraç, Dicle Nehri'nin dibinde aranıyor!

Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu. Aile tüm aramalara rağmen Miraç'ı bulamayınca, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları arama-kurtarma çalışması başlattı.

Arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dicle Nehri'nde su altı araması yaparken, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları dağlık alanda Miraç'ı arıyor. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalara, mahallede yaşayan yaklaşık 200 kişi de destek veriyor. Drone ve termal kamaranın da kullanıldığı arama çalışmalarında, henüz çocuğun izine rastlanmadı.

 

 

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