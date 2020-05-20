20.05.2020 - 12:19 | | DHA
4 günlük kısıtlamanın ardından bugün Kayseri!
Kayseri’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu.
İçişleri Bakanlığı'nca corona virüs salgınının önlenmesine yönelik 16-19 Mayıs tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 il arasında bulunan Kayseri'de, sabah saatlerinde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu.
Kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Vatandaşların PTT ve banka önlerinde de uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.