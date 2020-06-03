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03.06.2020 - 12:26 |

4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa çıkıyor! A101 indirimli ürünler kataloğu

A101 mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile mağazalarda belirlenen günlerde satışa çıkarılan indirimli ürünler kataloğunda bu haftada yine onlarca ürün yer alıyor. Bu hafta satışa çıkarılacak olan indirimli ürünler listesinde TV, USB bellek, Buzdolabı, Büro Tipi Buzdolabı, Araç içi birçok farklı ürün, Tost Makinesi, Dik Süpürge, Kahve Makinesi, Şarjlı Su Pompası, Mutfak araç gereçleri gibi birçok farklı ürün seçeneği yer alıyor. İşte A101 mağazalarında yarından itibaren satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi....

4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa çıkıyor! A101 indirimli ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 4 Haziran Perşembe günü A101 mağazalarında yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor. Her hafta olduğu gibi bu haftada A101 mağazalarında onlarca indirimli ürün ve birden çok farklı ihtiyaca hizmet eden ürün seçenekleri yer almaya devam ediyor. Bu hafta A101 mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde TV, USB bellek, Buzdolabı, Araç içi birçok ürün seçeneği, Mutfak araç gereçleri gibi farklı yaş grubundan kesimlere hizmet eden ürün seçeneklerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar A101 mağazalarında satışa çıkarılan indirimli ürünler listesini araştırmaya devam ediyor. İşte A101 mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesi..

A101 4 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa çıkıyor A101 indirimli ürünler kataloğu

4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa çıkıyor A101 indirimli ürünler kataloğu

4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa çıkıyor A101 indirimli ürünler kataloğu

4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa çıkıyor A101 indirimli ürünler kataloğu

4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa çıkıyor A101 indirimli ürünler kataloğu

4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa çıkıyor A101 indirimli ürünler kataloğu

4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa çıkıyor A101 indirimli ürünler kataloğu

4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa çıkıyor A101 indirimli ürünler kataloğu

4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa çıkıyor A101 indirimli ürünler kataloğu

 

Banyoda korkunç son! Mahkemede her şeyi anlattıBursa'da, düğünden bir gece önce nişanlısı Songül Yalçın'ı döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yunus Emre Akar, savunmasında, "Songül, sakinleştirmek istediğim sırada banyoda düştü. Kafasını çarptı ve bu nedenle öldü. Adli tıp raporunda her şey ortaya çıkacak. Tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenmesine karar verdi.
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