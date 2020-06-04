4 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var? A101 indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor!

A101 mağazalarında her hafta Perşembe günleri satışa çıkarılan indirimli ürünler listesinde yer alan farklı ürün seçeneklerinde yararlanmak isteyen vatandaşlar A101 mağazalarının saat kaçta açılıp kapandığını araştırmaya devam ediyor. A101 mağazalarında 4 Haziran Perşembe günü satışa sunulacak olan indirimli ürünler arasında TV, USB Bellek, Buzdolabı, Araç içi aksesuar, Dik Süpürge, Mikser, Tost Makinesi, Arzum Kahve Makinesi, Şarjlı Su Pompası, Banyo, Klozet Takımı, Mutfak araç gereçleri, Kızartma Tenceresi, Temizlik malzemeleri ve atıştırmalık ürün seçebekleri yer alıyor

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

A101 mağazaları saat 09:00'da açılıyor 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor. Haftanın 7 günü boyunca aynı saat dilimleri arasında çalışma saatleri devam ediyor.

A101 4 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!