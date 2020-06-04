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04.06.2020 - 07:56 |

4 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var? A101 indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor!

A101 tarafından her hafta yayımlanan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler Perşembe günü mağaza raflarında yerini alıyor ve satışa çıkarılıyor. A101 mağazalarında satışa çıkarılan indirimli ürünler arasında her hafta olduğu gibi bu haftada onlarca farklı ürün seçeneği yer alıyor. Gıdadan mutfak araç gereçlerine, araba içi aksesuar ve araç gereçleri gibi onlarca ürün A101 mağazalarında satışa çıkıyor. Peki A101 mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte aktüel ürünler kataloğu ve mağazaların çalışma saatleri...

4 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var? A101 indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor!

A101 mağazalarında her hafta Perşembe günleri satışa çıkarılan indirimli ürünler listesinde yer alan farklı ürün seçeneklerinde yararlanmak isteyen vatandaşlar A101 mağazalarının saat kaçta açılıp kapandığını araştırmaya devam ediyor. A101 mağazalarında 4 Haziran Perşembe günü satışa sunulacak olan indirimli ürünler arasında TV, USB Bellek, Buzdolabı, Araç içi aksesuar, Dik Süpürge, Mikser, Tost Makinesi, Arzum Kahve Makinesi, Şarjlı Su Pompası, Banyo, Klozet Takımı, Mutfak araç gereçleri, Kızartma Tenceresi, Temizlik malzemeleri ve atıştırmalık ürün seçebekleri yer alıyor

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

A101 mağazaları saat 09:00'da açılıyor 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor. Haftanın 7 günü boyunca aynı saat dilimleri arasında çalışma saatleri devam ediyor.

A101 4 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

4 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var A101 indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor

4 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var A101 indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor

4 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var A101 indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor

4 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var A101 indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor

4 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var A101 indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor

4 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var A101 indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor

4 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var A101 indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor

4 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var A101 indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor

4 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var A101 indirimli ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor

 

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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A101 aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor! A101 mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

A101 aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıkıyor! A101 mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

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