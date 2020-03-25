4 iş yerine baskın! 14 bin maske ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın ikinci katında, sağlıksız koşullarda sertifikasız sahte maske üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, 7 koliye istiflenmiş toplam 14 bin maske ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili olarak H.U. gözaltına alındı. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.

4 İŞ YERİNE DAHA BASKIN

İzmir'de, Buca ilçesinde 14 bin sertifikasız cerrahi maskenin yakalanmasının ardından, polisler 4 farklı adrese daha baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, toplam 6 bin 350 sağlıksız koşullarda üretilen sertifikasız maske daha ele geçirildi. Böylece, ele geçirilen sertifikasız maske sayısı 20 bin 350'ye çıktı. Sahte maskeler imha edilmek üzere İl sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.