'4 kalpli adam' Türkiye’de bu şekilde yaşayan iki kişiden biri

İstanbul’da ikamet eden Erol Algül’e (55), 2016 yılında son evre kalp yetersizliği teşhisi konuldu. Durumu her geçen gün kötüye giden Algül’ün, Ekim 2019’da durumu gittikçe kötüleşince yoğun bakıma alınmasına karar verildi. Hastanın hayata tutunabilmesi için tek çare kalp nakli olmasıydı. Ancak haftalar süren bekleyişe rağmen Algül’ü yaşama bağlayacak organ bir türlü bulunamadı.

Acil listesinde

Algül’ün ailesi son çare olarak, İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi’nin kapısını çaldı. Algül, Sağlık Bakanlığı Organ Nakli dairesi tarafından ‘Acil Kalp Nakli’ listesine yükseltildi. Ancak günler ilerliyor, yaşam savaşında bir türlü umut olacak organ bulunamıyordu. Hastaya son çare olarak minyatür yapay kalp takılmasına karar verildi.

6 aydır sağlıklı

Ameliyat öncesi kalbi tamamen iflas eden Algül’ün tek bir kalp pompası ile yaşatılamayacağı anlaşılınca, bu kez Türkiye’de sadece 15 hastaya uygulanan iki taraflı minyatür kalp takılmasına karar verildi. Doktorların operasyondan sonra birkaç ay ömür biçtikleri Algül, mucizeye imza atarak 6 aydan fazla süredir sağlıklı bir yaşam sürüyor.

Diğer hastalara umut

İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi Kalp Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Deniz Süha Küçükaksu, ‘4 Kalpli Adam’ dediği hastanın durumunu Milliyet’e anlattı: “Dünya’da şimdiye kadar 50 bin civarında hastaya yapay kalp takılmış olsa da sadece 200 civarında hastaya iki taraflı minyatür kalp pompa implantasyonu yapıldı. Erol Bey, Türkiye’de bu işlemin yapıldığı ve halen yaşayan 2 hastadan biri. Erol Bey, 6 aydır yaşayan nadir hastalardan biri olmayı başardı. 7 saat süren başarılı bir operasyon ile hastamıza iki taraflı ‘Sağ ve Sol Minyatür Yapay Kalp’ taktık. Erol Bey’in, kendi sol kalbi ve sağ kalbi ile sol minyatür yapay kalp ve sağ minyatür yapay kalp olmak üzere 4 kalbi bulunuyor. Hastamız, kendi durumundaki hastalara da umut oluyor.”

‘BU BİR MUCİZE’

Mucizeye imza atan Erol Algül, 6 aydır sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü belirterek, “Çok zor günler geçirdim. Doktorlar, son çarenin ameliyat olduğunu ama cerrahi işlemden sonra yaşam süremin sadece birkaç ay olabileceğini söylemişlerdi. Doktorlarıma minnettarım” dedi.

BAŞARILI SONUÇLAR

Prof. Dr. Deniz Süha Küçükaksu, total yapay kalp sisteminin bir süredir kullanılamadığını belirterek şunları söyledi: “Bu uygulama yerine alternatif olarak ülkemizde ve dünyada iki minyatür yapay kalp pompası ‘total kalp replasmanı’ kullanımı söz konusu. Henüz buna ait tecrübeler az da olsa başarılı sonuçlar gelecek için umut veriyor. Bu sayede hastaların kalbi tamamen çıkarılmadan, kalbi durdurmadan işlem gerçekleştirilerek hastanın kalp yetersizliği ortadan kaldırılıyor. Zaten yeni tip ‘total yapay kalp’ gelişiminde iki minyatür pompadan oluşan kompakt modellerin insan kullanımında son aşamaya gelindi. Bizim uygulamamız dünya çalışmalarına da katkı olarak literatüre sunuldu. Türkiye’de yılda ortalama 800 hasta kalp nakli bekliyor ancak 80 hastaya kalp bulunuyor.”